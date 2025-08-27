Estas son las prioridades de Camacho al volver a la Gobernación cruceña, según Efraín Suárez

El vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, informó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que, tras el fallo a favor del gobernador electo Luis Fernando Camacho, todo está listo para que asuma sus funciones en Santa Cruz.

“Se calcula que el gobernador estaría volviendo a Santa Cruz el viernes. El fallo ilegal del Tribunal Constitucional establecía que él no podía ejercer sus funciones al estar fuera del departamento, pero estando en Santa Cruz, tendría que asumir sus funciones”, señaló.

Suárez adelantó que Camacho ya tiene planificado su primer paquete de acciones y ha definido a su gabinete.

Entre las primeras medidas se prevé:

Una auditoría a la Gobernación , “no con ánimo de perseguir, sino para hacer un corte de gestión” con la administración del vicegobernador Mario Aguilera.

Acciones inmediatas contra los incendios forestales en Santa Cruz.

La remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera .

Solución al conflicto del sector salud, uno de los temas que más preocupa al gobernador electo.

