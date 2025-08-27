TEMAS DE HOY:

20ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Estas son las prioridades de Camacho al volver a la Gobernación cruceña, según Efraín Suárez

El vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez señaló que se espera que Luis Fernando Camacho llegue este viernes a Santa Cruz para asumir sus funciones como gobernador electo.

Naira Menacho

26/08/2025 23:45

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, informó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que, tras el fallo a favor del gobernador electo Luis Fernando Camacho, todo está listo para que asuma sus funciones en Santa Cruz.

“Se calcula que el gobernador estaría volviendo a Santa Cruz el viernes. El fallo ilegal del Tribunal Constitucional establecía que él no podía ejercer sus funciones al estar fuera del departamento, pero estando en Santa Cruz, tendría que asumir sus funciones”, señaló.

Suárez adelantó que Camacho ya tiene planificado su primer paquete de acciones y ha definido a su gabinete.

Entre las primeras medidas se prevé:

  • Una auditoría a la Gobernación, “no con ánimo de perseguir, sino para hacer un corte de gestión” con la administración del vicegobernador Mario Aguilera.

  • Acciones inmediatas contra los incendios forestales en Santa Cruz.

  • La remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

  • Solución al conflicto del sector salud, uno de los temas que más preocupa al gobernador electo.

  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD