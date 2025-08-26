Senado aprueba en grande proyecto de ley para elegir vocales del TSE

La Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el proyecto de ley de Selección y Elección de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El objetivo es avanzar en el proceso de renovación de la Sala Plena antes del mes de diciembre, cuando concluye el mandato de la mayoría de sus integrantes. Se inició su tratamiento en detalle.

El proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, establece como finalidad garantizar la transparencia en la preselección y designación de nuevas autoridades electorales.

La propuesta normativa contempla 41 artículos que detallan los requisitos, procedimientos y criterios que deberán cumplir quienes postulen a las vocalías del TSE.

Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que este tratamiento legislativo es fundamental para la continuidad institucional del Órgano Electoral Plurinacional, especialmente en un contexto electoral.

No obstante, también indicaron que, si no se concluye el proceso legislativo en la actual gestión, el proyecto podrá ser retomado en la próxima legislatura.

La renovación de autoridades del TSE es uno de los temas pendientes dentro del calendario político, de cara a las elecciones generales previstas para 2025.

