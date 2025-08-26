TSE urge a la Asamblea a lanzar convocatoria para renovar vocales antes de diciembre

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a emitir cuanto antes la convocatoria para iniciar el proceso de preselección y designación de nuevas autoridades electorales.

El mandato de la actual Sala Plena concluye el próximo 19 de diciembre, por lo que el TSE advirtió sobre la necesidad de actuar con antelación para evitar vacíos institucionales.

“Hay que ir trabajando en eso, el tiempo ya no es muy largo y esperamos concluir todo hasta el 19 de diciembre. La Asamblea debería emitir la convocatoria cuanto antes y hacer el proceso de preselección, selección y designación en tiempos oportunos”, declaró Hassenteufel.

De los vocales actuales, solo Gustavo Ávila continuará en funciones, ya que fue designado con posterioridad al resto de la Sala Plena, por lo que su periodo no concluye este año.

La renovación de vocales es una etapa clave en el funcionamiento del órgano electoral, encargado de garantizar procesos democráticos transparentes en el país.

