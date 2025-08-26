Se modificó el calendario electoral; la convocatoria a segunda vuelta se publicará el 27 de agosto

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este martes la modificación del calendario electoral con el objetivo de optimizar las actividades previstas para la organización de la segunda vuelta de las elecciones generales.

De acuerdo con el nuevo cronograma, la convocatoria oficial a la segunda vuelta será emitida el miércoles 27 de agosto, fecha en la que también se habilitará el periodo de difusión de propaganda electoral en actos de campaña y medios de comunicación, que se extenderá hasta el 15 de octubre.

El sorteo de ubicación y diseño de la papeleta electoral se realizará el 3 de septiembre, mientras que el plazo para la declinación de candidaturas vencerá el jueves 4 de septiembre.

Asimismo, el sorteo de jurados electorales está programado para el 19 de septiembre, y la publicación de la lista oficial se efectuará el 21 del mismo mes. El calendario establece, además, que las excusas de jurados podrán presentarse entre el 22 y el 28 de septiembre.

Con estas modificaciones, el TSE busca garantizar el cumplimiento de las etapas electorales, asegurar la participación ciudadana y reforzar la transparencia en el proceso que definirá a las nuevas autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play