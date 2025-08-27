Hijo de Camacho: “Intentaron doblegarlo para que pactara y no lo hizo”

El regreso del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, genera gran expectativa, luego de pasar casi tres años con detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad en Chonchocoro. Su hijo, Luis Fernando Camacho Parada habló en exclusiva con Que No Me Pierda (QNMP) y aseguró que durante el tiempo en el que estuvo retenido, ministros trataron de doblegar a su padre y ofrecerles su libertad a cambios de pactos con el gobierno.

“Ellos intentaron doblegarlo para que pactara y no ser un opositor para el Movimiento Al Socialismo; yo estuve cuando los ministros entraron como Pedro por su casa y le han ofrecido su libertad a cambio de pactos y él no quiso, aún siendo inocente, por lealtad a su pueblo”, comentó Luis Fernando Camacho, hijo.

El hijo del gobernador, destacó la endereza y firmeza Luis Fernando Camacho que, a pesar de la ‘tortura que vivió durante casi tres años’ no pudieron hacerle perder sus principios.

Este miércoles se define si el gobernador vuelve a Santa Cruz

Luis Fernando Camacho Parada señaló que aún quedan otros procesos que debe librar el gobernador, sin embargo, remarcó que es el caso por el Paro de 36 días el que definirá si vuelve o no a Santa Cruz, por lo que se espera que las autoridades jurisdiccionales sigan los pasos dados en el caso de Golpe I y se determine su defensa en libertad.

“La audiencia será virtual, esperamos que sea breve porque el plazo de los 36 días ya feneció y esperamos que no lo sigan alargando porque mi padre no lideró el paro, sino la gente acompañada de su gobernador”, indicó.

Después del caso de 36 días, el gobernador electo de Santa Cruz debe afrontar el inicio del juicio oral por el caso Decretazo y el juicio por el caso Carro Bombero.

