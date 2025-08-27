Camacho podría ser traslado a Santa Cruz en 72 horas y tendrá salida laboral

Este martes, el abogado Martín Camacho, defensa legal del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó que se deberá cumplir algunas disposiciones emanadas por la justicia, para que el gobernador pueda ser trasladado a Santa Cruz.

“Es libre del proceso Golpe I, se le otorgó medidas sustitutivas, medidas cautelares distintas a la detención preventiva que deben de ser cumplidas, para que se libre el mandamiento de libertad, tendrá salida laboral”, manifestó Camacho.

Camacho señaló que, en las próximas horas, se cumplirá con las medidas impuestas por la justicia para que se libre el mandamiento de libertad lo antes posible.

Entre las medidas que deberá cumplir el gobernador de Santa Cruz son: Arresto domiciliario con salida laboral, fianza, y presentación mensual.

“Aplaudimos el trabajo y la fortaleza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del doctor Romer Saucedo Gómez y creemos que por fin se ha recuperado la justicia, la independencia y la imparcialidad del poder judicial en el país”, afirmó Camacho.

Camacho señaló que el Gobernador probablemente será trasladado a Santa Cruz, en las próximas 72 horas y obtendrá su detención domiciliaria con salida laboral.

Dijo además que otra audiencia será instalada este miércoles a las 12:00 horas, de manera virtual, por el paro efectuado en Santa Cruz, donde también se solicitará la libertad de Luis Fernando Camacho.

