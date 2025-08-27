Fallo sobre Camacho es “un freno al manoseo político”, según analista Jorge Santistevan

La reciente decisión del Tribunal Sexto de Sentencia, que otorgó detención domiciliaria al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, continúa generando repercusiones.

El analista político Jorge Santistevan calificó la determinación como un “primer paso importante” hacia una justicia más imparcial y menos influenciada por intereses políticos.

“Desde el punto de vista jurídico, estamos viendo que hay una sensación de justicia, que es el inicio de una buena aplicación de la ley por parte del Órgano Judicial. Desde el punto de vista político, estamos viendo una apertura, un freno al manoseo político que ha existido dentro del sistema judicial”, afirmó Santistevan.

El analista también consideró que la medida envía un mensaje a los actores judiciales que habrían actuado de forma irregular:

“Estamos viendo que se le ha puesto un freno a las acciones de malos fiscales y jueces que han provocado detenciones ilegales. Esa sensación de mayor libertad y de condiciones para una ejecución de justicia proba ya la está viviendo el pueblo, principalmente el cruceño”.

En ese sentido, Santistevan destacó que Camacho se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad: “La primera autoridad del departamento de Santa Cruz está libre, y eso es un paso importante, no solo para la justicia, sino también para los perseguidos políticos en Bolivia”.

El analista también se refirió a la audiencia que Camacho enfrentará este miércoles por el caso del paro cívico de 36 días, desarrollado en 2022. “Se espera que en esta audiencia se lleven a cabo pasos procesales correctos y justos, que la investigación del fiscal no esté dirigida, como ha sucedido antes, a tergiversar los hechos para sustentar decisiones contrarias a la libertad”, advirtió.

Finalmente, el analista fue enfático al señalar que el gobernador cruceño debe ejercer su defensa en libertad: “Camacho tiene que defenderse en libertad y retomar sus funciones como la primera autoridad del departamento. Hay que asegurarse de que las medidas sustitutivas que se le impongan no limiten injustamente su libertad”.

Mira la programación en Red Uno Play