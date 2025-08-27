TEMAS DE HOY:
SECUESTRO EN SANTA CRUZ Doble asesinato Abuso infantil

“Solo enterrado no estaría en la papeleta”: Quiroga responde a Paz tras pedido de declinación

Quiroga rechazó tajantemente la propuesta de su oponente de retirarse de la segunda vuelta, calificándola de "flagrantemente inconstitucional" y una muestra de "desesperación".

Milen Saavedra

27/08/2025 0:13

Jorge Tuto Quiroga en entrevista en Red Uno.
La Paz, Bolivia

El candidato a la presidencia por la Alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga, quien se medirá en segunda vuelta con el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha endurecido su postura de cara a la contienda electoral. En una entrevista, Quiroga rechazó tajantemente la propuesta de su oponente de retirarse de la segunda vuelta, calificándola de "flagrantemente inconstitucional" y una muestra de "desesperación".

Quiroga afirmó que el respeto a la Constitución es fundamental, y señaló que la misma exige una segunda vuelta para definir al presidente. "Hemos vivido 20 años de meterle no más y violar la Constitución", dijo, celebrando que "eso terminó", y puso como ejemplo la reciente liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, que, según él, demuestra que la justicia se está apegando al derecho.

El candidato criticó al binomio del PDC, en particular al aspirante a vicepresidente, Edman Lara, por su "lenguaje beligerante, agresivo, amenazante" y sus "insultos homofóbicos". Quiroga lamentó que el candidato presidencial, Rodrigo Paz, parezca ser "rehén de su vicepresidente" y se vea obligado a justificar propuestas que "no respetan la voluntad popular".

"No nos vamos a correr de una propuesta inconstitucional"

Quiroga fue enfático al asegurar que él y su acompañante de fórmula, JP Velasco, estarán en la papeleta de votación. “Nuestros nombres Jorge Quiroga y JP Velasco van a estar en la papeleta, a no ser que yo esté enterrado y no espero estarlo. Vamos a ir con esto, que se calmen, no se desesperen", sostuvo, sugiriendo que las propuestas de su rival son inconstitucionales y solo buscan generar confusión para desviar la atención de sus propias incoherencias internas.

El expresidente también se refirió a la situación del país y la presunta "persecución política" a opositores, pidiendo al actual mandatario, Luis Arce, que detenga el "gasto" y la "publicidad" y que publique información crucial sobre las reservas de oro, divisas y la situación del diésel y la gasolina. Quiroga acusó a Arce de usar la reunión con los candidatos de la segunda vuelta como una "distracción" mientras su procurador "seguía chicaneando" para mantener presos a Camacho y Pumari.

Quiroga enfatizó que su campaña se centrará en propuestas claras para salvar la economía y recuperar la institucionalidad del país. Entre sus principales planteamientos, destacó la necesidad de una reforma judicial para acabar con el "traslado de jurisdicción", la "detención preventiva eterna" y el uso de las medidas cautelares como una forma de encarcelamiento sin juicio.

Finalmente, Quiroga hizo un llamado a los medios y sectores sociales para coordinar los debates de cara a la segunda vuelta, pidiendo que se centren en los dos binomios y no se pierdan en una "enorme cantidad de foros". “La segunda vuelta es la que va a dictaminar quién tiene mitad más uno”, concluyó.

 

 

 

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

