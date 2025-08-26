Rodrigo Paz sugiere a Tuto Quiroga declinar su candidatura para formar un bloque de unidad. En el foro económico organizado por la Cainco en Santa Cruz, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, planteó que Jorge Tuto Quiroga debería renunciar a su postulación para dar paso a un bloque de unidad que permita consolidar una transición política rápida en el país.

“Si mañana la candidatura del señor Quiroga renunciara en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana mismo nos sentaríamos a cohesionar un grupo de gobierno para establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios para el país. Eso significa sumar esfuerzos en el parlamento, integrar distintas visiones y generar un paquete de decisiones que permita un gobierno fuerte desde el 8 de noviembre”, afirmó Paz.

La respuesta de Libre, alianza que postula a Quiroga, no se hizo esperar. Juan Pablo Velasco, candidato a la vicepresidencia, calificó la sugerencia de “lo más antidemocrático” que había escuchado. “La CPE establece la segunda vuelta aprobada por el TSE. Hacer ese pedido en Santa Cruz, donde ganamos y ellos quedaron terceros, no tiene sentido. Incluso el público lo silbó”, respondió Velasco.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play