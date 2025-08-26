Tras que el candidato a la Presidencia por PDC, Rodrigo Paz, solicitara a Jorge Tuto Quiroga, bajarse de la segunda vuelta para una transición rápida, el expresidente y candidato de Alianza Libre, salió a responderle calificando el pedido de “antidemocrático” y señaló que la única manera de que no participe es “enterrado”.

Quiroga respondió a Rodrigo Paz mediante sus redes sociales y afirmó que se presentará en la segunda vuelta de las elecciones generales.

“Bolivia: la única manera que no participe en la 2a vuelta del 19 de octubre, es que esté enterrado. Ahí estaremos, firmes y fuertes, con propuestas y respuestas”, dice parte del mensaje.

Afirmó que el pedido del candidato del PDC, podría, incluso, entenderse como una amenaza.

“Hoy, la propuesta "económica" del candidato Paz es bajarme y que lo coronemos. Eso es anti-democrático, contraviene reglas electorales, busca evitar que el pueblo elija en 2a vuelta y hasta se puede entender como una velada amenaza. Si algo me pasa, él será responsable directo”, agrega.

Finalizó indicando que no buscan los insultos y que trabajarán en propuestas para el país.

“Pena lo de Rodrigo, su Vice insulta, lo acorrala, y él NO respeta mandato popular que determinó que vayamos a balotaje. Queremos propuestas, no insultos ni maniobras. Nosotros vamos a salvar la economía, cambiar todo y tener una Bolivia libre”, finaliza la publicación.

En el marco del foro económico organizado por Cainco, Rodrigo Paz señaló la necesidad de un acuerdo de consenso que refleje la voluntad del pueblo boliviano y además, hizo un llamado a la candidatura de Quiroga Ramírez para que se baje de la segunda vuelta en lo que considera que sería un acto de grandeza y desprendimiento.

“Si mañana la candidatura de Tuto Quiroga renunciara en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana nos sentaríamos a establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios en el país”, sentenció Paz.

Mira la programación en Red Uno Play