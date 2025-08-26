Audiencia de Camacho y Pumari se desarrolla en medio de fuerte resguardo policial

Previo al reinicio de la audiencia en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, un grupo de personas, que indicaron ser víctimas de Senkata, llegó a cercanías del edificio donde se realiza la actividad y realizaron una protesta.

Ante la presencia de gran cantidad de gente, la audiencia se desarrolla bajo fuerte resguardo policial a instalaciones del TDJ.

La audiencia se reinstaló poco después de las dos de la tarde y en ella se realiza la revisión de la detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico, Marco Antonio Pumari por el caso denominado “Golpe 1”.

Durante la mañana de este martes, la audiencia ingresó en cuarto intermedio debido a que el Tribunal solicitó mayor información sobre los riesgos procesales. Este martes se espera una definición sobre la situación jurídica de ambos acusados.

Esta audiencia se dio tras que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó el viernes pasado la revisión de los plazos procesales de las detenciones preventivas de Camacho, Pumari y de Jeanine Áñez.

El proceso conocido como “Golpe I” fue iniciado por denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado, entre otros, en el marco de los hechos de noviembre de 2019.

