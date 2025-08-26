Camacho tendrá audiencia este miércoles para revisar su detención por el caso del paro de 36 días

La justicia determinó que la audiencia de revisión de la detención preventiva del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho se lleve a cabo el miércoles 27 de agosto a partir del mediodía, en el marco del proceso judicial por el denominado paro de los 36 días.

Según la notificación emitida a su defensa legal, la audiencia fue programada en modalidad virtual.

“Se señala audiencia de consideración de situación jurídica del imputado Luis Fernando Camacho Vaca para el día 27 de agosto de 2025 a horas 12:00, a llevarse a cabo bajo la modalidad de audiencia virtual”, señala el documento judicial.

Este es un proceso que aperturaron contra el gobernador cruceño luego de su aprehensión en diciembre de 2022. Entre octubre y noviembre de ese año el departamento de Santa Cruz paralizó sus actividades demandando la realización del Censo de Población y Vivienda; Camacho fue responsabilizado de esos hechos.

Sobre este caso el Tribunal Constitucional admitió la acción de inconstitucionalidad concreta contra el decreto supremo 138 del 20/05/09, por lo que el proceso penal del caso ‘paro cívico’ de 36 días quedó paralizado.

