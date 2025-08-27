TEMAS DE HOY:
Erwin Bazán celebra decisión judicial y anuncia bienvenida a Camacho en Santa Cruz

El diputado Erwin Bazán destacó la resolución que otorga detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho y aseguró que los cruceños preparan una gran bienvenida.

Red Uno de Bolivia

27/08/2025 18:37

Santa Cruz, Bolivia

El diputado Erwin Bazán calificó como un hecho positivo la resolución judicial que dispuso la detención domiciliaria de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, en el marco del caso conocido como los 36 días de paro.

“Es gratificante ver cómo la justicia empieza a actuar, a hacer lo que siempre debió hacer”, declaró Bazán, en referencia también a los procesos contra Jeanine Áñez y Marco Pumari.

El legislador señaló que en Santa Cruz ya se organizan actos de bienvenida para Camacho, cuyo arribo se prevé para este viernes, aunque aún sin horario confirmado.

“Una vez en Santa Cruz, Camacho retomará el cargo que le confiaron los votos”, afirmó Bazán.

Bazán agregó que esta decisión judicial marca el inicio de “una nueva etapa”, en la que —según dijo— la justicia empieza a ponerse del lado correcto. Subrayó además que también se espera justicia para los más de 300 presos en el país.

La resolución del Juzgado 12° de Instrucción Penal, Anticorrupción establece que Camacho deberá cumplir arraigo, verificación domiciliaria, una fianza de Bs 50.000 y presentaciones periódicas ante la Fiscalía.

 

