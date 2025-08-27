Gobierno gestiona liberación de cinco policías bolivianos detenidos en Chile

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este miércoles a Red Uno, sobre el caso de los cinco policial aprehendido en la frontera con Chile, y dijo que ellos fueron detenidos en medio de un operativo antidroga.

“Fue detenida una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en una persecución que estaba realizando a un vehículo que trasportaba sustancias controladas hacía la República de Chile, en esa persecución el vehículo se encuneta en una nevada y logran aprehender al conductor y logran observar que al interior del vehículo estaban transportando sustancias controladas”, manifestó Mamani.

Según la autoridad fue en ese momento en que se aproximaron carabineros de Chile, quienes manifiestan a los efectivos policiales de Bolivia, que estaban en territorio nacional, y proceden al arresto de los cinco efectivos.

Junto al arresto de los cinco policías bolivianos, carabineros de Chile proceden al secuestro del vehículo patrullero y armas reglamentarias que portaban los efectivos al momento de la captura.

“A partir de la información que se obtuvo se realizó las coordinaciones con las autoridades chilenas, y esperemos que en los próximos días sean liberados nuestros efectivos. Lo único que estaban haciendo es su trabajo, y cumpliendo con su deber de lucha contra el narcotráfico”, puntualizó Mamani.

La autoridad reiteró que los policías lograron capturar a un chofer y un vehículo dónde se transportaban marihuana y cocaína, momento en que son retenidos por los carabineros chilenos.

Mira la programación en Red Uno Play