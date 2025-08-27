Gobernador Camacho acumula fianzas por 450.000 bolivianos en tres procesos judiciales, según abogado

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, promovió siete procesos penales contra la autoridad departamental.

Sin embargo, solo dos derivaron en detención preventiva: el caso Golpe de Estado I y el caso Paro de los 36 días.

Tras recientes resoluciones judiciales, el gobernador salió de la detención preventiva en ambos procesos, aunque deberá cumplir medidas sustitutivas, entre ellas el arraigo y el pago de fianzas que, junto a otro proceso en Santa Cruz, suman 450.000 bolivianos.

Detalles de los tres procesos con fianza:

Caso "Golpe de Estado I" : fianza de Bs 100.000 y arraigo

Caso "Paro de los 36 días" : fianza de Bs 50.000 y arraigo

Caso “Carro bombero” (Santa Cruz): fianza de Bs 300.000, sin restricción de libertad

“La mayoría de los procesos abiertos contra el Gobernador se encuentra en etapa preliminar o preparatoria sin detención. Por los únicos que se encontraba privado de libertad era por el caso Golpe I y el paro de los 36 días”, explicó su abogado.

