Nacionales

Gobernador Camacho acumula fianzas por 450.000 bolivianos en tres procesos judiciales, según abogado

Tras recientes resoluciones judiciales, el Gobernador logró salir de la detención preventiva, aunque deberá cumplir medidas sustitutivas, entre ellas, el pago de fianzas económicas.

Hans Franco

27/08/2025 17:58

La Paz

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, promovió siete procesos penales contra la autoridad departamental.

Sin embargo, solo dos derivaron en detención preventiva: el caso Golpe de Estado I y el caso Paro de los 36 días.

Tras recientes resoluciones judiciales, el gobernador salió de la detención preventiva en ambos procesos, aunque deberá cumplir medidas sustitutivas, entre ellas el arraigo y el pago de fianzas que, junto a otro proceso en Santa Cruz, suman 450.000 bolivianos.

Detalles de los tres procesos con fianza:

  • Caso "Golpe de Estado I": fianza de Bs 100.000 y arraigo

  • Caso "Paro de los 36 días": fianza de Bs 50.000 y arraigo

  • Caso “Carro bombero” (Santa Cruz): fianza de Bs 300.000, sin restricción de libertad

“La mayoría de los procesos abiertos contra el Gobernador se encuentra en etapa preliminar o preparatoria sin detención. Por los únicos que se encontraba privado de libertad era por el caso Golpe I y el paro de los 36 días”, explicó su abogado.

