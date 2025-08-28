Cochamanidis sobre Camacho: “Es un preso político; lo estaremos esperando en el Comité Pro Santa Cruz”

Tras la decisión del tribunal que concedió detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho, la segunda en menos de 48 horas, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó su respaldo al retorno del gobernador y reclamó una justicia independiente, sin presiones políticas.

“Que empiece la justicia a actuar como corresponde conforme a ley, que cada órgano sea independiente, no haya presiones políticas y, sobre todo, que quienes son verdugos también se empiece a citarlos como corresponde”, declaró.

Cochamanidis aseguró que la medida abre la posibilidad de una reparación moral y jurídica para quienes, según él, han sido encarcelados por motivos políticos.

El dirigente cívico enfatizó que el retorno de Camacho a Santa Cruz, tras más de dos años y ocho meses de detención preventiva, será recibido con algarabía, aunque recordó que los procesos judiciales en su contra aún continúan.

“Tendremos que recibir a un cruceño, a un preso político, porque todavía no han acabado todos los procesos. Estaremos coordinando con su familia y, en base a su agenda, lo estaremos esperando en su casa, que es el Comité Pro Santa Cruz”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play