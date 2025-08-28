Hija de Jeanine Áñez: "No es un triunfo, es una reparación"

Tras la notificación de un tribunal sobre la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, su hija, Carolina Ribera, se pronunció en un emotivo mensaje, describiendo este momento como el fin de un largo "calvario". Aunque su madre aún permanece en la cárcel por otros casos pendientes, Ribera expresó su esperanza y alivio.

"Han sido años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha injusticia, de un calvario que vivimos día a día", afirmó Ribera con lágrimas en los ojos. Comentó que fue muy emotivo escuchar a Luis Fernando Camacho hijo y a las esposas de los militares liberados, sintiendo que el "fin de todo este calvario" está cerca.

La lucha por la libertad

Ribera reconoció que, a pesar de las recientes decisiones judiciales en los casos Senkata y EBA, su madre aún enfrenta obstáculos. "Mi madre aún le falta una revisión de sentencia", indicó, refiriéndose a una sentencia de 10 años de cárcel que está en proceso de revisión.

Asimismo, recordó que su madre tiene pendiente una audiencia por el caso Sacaba, la cual se llevará a cabo este viernes. A pesar de los desafíos que aún quedan, Ribera mantiene la fe de que su madre pronto estará en libertad.

"No es un triunfo, es una reparación lo que se ha hecho. No es un regalo, es un derecho", enfatizó. Concluyó su mensaje expresando su alegría y la esperanza de que la justicia en Bolivia se libere de la influencia política. "Que al fin la justicia ahora será libre de todo el masismo", finalizó.

Mira la programación en Red Uno Play