Una inusual "sorpresa" conyugal se hizo viral en redes sociales, generando un debate sobre los límites del humor en pareja. Un hombre en Estados Unidos decidió darle un giro inesperado a un simple encargo de su esposa, transformando su coche en una exhibición pública de su amor, con fotos de él en ropa interior.

La historia comenzó cuando la mujer le pidió a su esposo que llevara su auto al taller. En lugar de limitarse a la reparación, el hombre lo cubrió por completo con fotografías de sí mismo posando en tanga, acompañadas de la frase "Amo a mi marido".

Del taller a las calles

La reacción de la esposa al ver su vehículo fue de total vergüenza. "Esto es vergonzoso", exclamó, e incluso intentó golpear a su marido en un primer momento. A pesar de la pena, la mujer no tuvo más opción que conducir el auto hasta su trabajo, convirtiéndose sin querer en el centro de todas las miradas.

El esposo, por su parte, grabó todo el trayecto, capturando las risas y la sorpresa de los transeúntes y otros conductores. El video, subido a redes sociales, superó rápidamente el millón de interacciones, con comentarios que iban desde la risa hasta la crítica.

Este episodio demuestra cómo una simple broma doméstica puede convertirse en un fenómeno viral. Mientras algunos celebran la creatividad del marido, otros cuestionan si el humor debería llegar tan lejos. Lo que es claro es que, en la era digital, hasta los momentos más personales pueden terminar siendo un espectáculo público.

Mira el video:

