Exjuez Luis Tapia: “La justicia fue manoseada por el poder político y usada para atropellar derechos ciudadanos”

El exjuez cruceño Luis Tapia Pachi lanzó duras críticas contra el sistema judicial boliviano, al señalar que durante las últimas dos décadas la justicia estuvo completamente sometida al poder político y fue utilizada como herramienta para violar derechos ciudadanos.

“La justicia, en su conjunto, estuvo sometida al poder Ejecutivo y Legislativo. La han manoseado de tal manera que la instrumentalizaron para la comisión de delitos, abusos y atropellos contra la ciudadanía”, afirmó Tapia. Según su evaluación, el poder judicial fue "descabezado" desde los niveles más altos, lo que provocó una pérdida total de seguridad jurídica.

El exmagistrado aseguró que los responsables de haber utilizado el aparato judicial con fines políticos y represivos deben rendir cuentas ante la ley. “Ellos son cómplices, son coautores de los delitos que se han cometido y deben ser procesados conforme a ley”, enfatizó.

No obstante, Tapia también expresó una mirada esperanzadora respecto al futuro del sistema judicial. Aseguró que actualmente existe un cambio positivo, impulsado por nuevas autoridades que, a su criterio, son "personas sanas y honestas".

“Ha habido un cambio, y yo creo que es por los nuevos administradores de justicia, que están empezando a lavarle la cara al poder judicial. Eso está muy bien. Hay personas con visión de dar un cambio, que es lo que el pueblo estaba esperando”, agregó.

