Un joven, identificado como Saúl, se hizo viral en TikTok tras compartir una historia insólita y agridulce. En un intento desesperado por regresar con su exnovia, decidió internarse por un fin de semana en un grupo de Alcohólicos Anónimos (AA), una experiencia que, según narra, le dejó un trauma sin conseguir su objetivo.

La desesperada decisión

Saúl relató en un video que su relación con su ex estaba marcada por ciclos de rupturas y reconciliaciones. Después de una de esas separaciones, se propuso hacer algo drástico para demostrarle su amor y su deseo de cambiar. Le envió un mensaje a su expareja diciéndole: "Te amo, por ti me voy a encerrar en AA un fin de semana para que veas que cambio y lo que hago por ti".

Convencido de que esta muestra de sacrificio la conmovería, se unió a un retiro que, según pensó, sería un simple fin de semana de reflexión. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura de lo que imaginó.

Un fin de semana que se convirtió en una pesadilla

El joven fue llevado a una cabaña en un cerro, lejos de la ciudad. Una vez allí, fue sometido a una serie de pruebas físicas y psicológicas que lo mantuvieron en un estado de constante tensión y angustia. Las reglas eran estrictas: no podía cruzar ni los pies ni las manos, y no podía dormir, comer, ni siquiera tomar agua libremente.

"Nos metieron a una cabaña, formados, con un papel de baño enfrente, una vela y un papel blanco con un lapicero", explicó. "El trauma me quedó. Yo iba porque quería regresar con mi ex", confesó.

Durante toda la noche, Saúl tuvo que soportar el cansancio y la ansiedad, mientras escuchaba las duras historias de vida de los demás participantes. El joven se sintió física y mentalmente agotado, pero se aferró a la idea de que su sacrificio valdría la pena.

El desenlace inesperado

Después de pasar la noche más larga de su vida, su familia lo recogió. Traumado y exhausto, Saúl se armó de valor para ir a buscar a su exnovia, seguro de que ahora que había demostrado su amor, ella regresaría con él.

Pero la realidad lo golpeó de frente. Cuando la encontró y le dijo: "Amor, ya estoy aquí", ella le respondió: "No, Saúl, ya estoy con otro". El joven, al final de su relato, concluyó: "O sea, que el trauma me quedó nada más". La historia de Saúl es un recordatorio de que los actos de amor más extremos no siempre tienen el final feliz que uno espera.

