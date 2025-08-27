¡Miedo y angustia!: Mujer viraliza terrorífico hallazgo de un murciélago muerto en su inodoro

Una canadiense vivió una experiencia aterradora en su propio hogar cuando, al usar el baño, descubrió un murciélago muerto en el inodoro.

Alison Doyle, una mujer con más de 207 mil seguidores en redes sociales, se vio obligada a ir al hospital para recibir tratamiento tras este inquietante hallazgo. Durante la grabación del momento, que rápidamente se hizo viral, Alison relató el inesperado encuentro con el animal muerto, algo que, por supuesto, generó gran preocupación.

Mientras utilizaba el inodoro y tiraba de la cadena, Alison observó que algo flotaba en el agua. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que se trataba de un murciélago pequeño y sin vida. "Miré hacia abajo y era un murciélago bebé, ya muerto", relató la mujer a un medio de comunicación de su país.

Ante la sorpresa y la angustia, Alison no dudó en sacar su teléfono móvil y grabar el momento, publicándolo en su cuenta de TikTok, donde en poco tiempo se volvió viral.

El protocolo para una posible exposición al virus de la rabia es claro, y Alison no dudó en seguirlo al pie de la letra. Sin embargo, el proceso no fue fácil para ella, ya que, siendo autista, las visitas a hospitales o lugares con mucha gente y estímulos constantes suelen ser experiencias muy estresantes.

Las luces brillantes, los espacios reducidos y las conversaciones continuas complicaban aún más su situación. A pesar de sus dificultades, Alison documentó todo el proceso en sus redes sociales, compartiendo su experiencia con sus seguidores.

El tratamiento preventivo contra la rabia

Después de una evaluación médica, el equipo de urgencias determinó que la mujer debía someterse de inmediato a un tratamiento preventivo contra la rabia.

"El primer día me ponen cinco inyecciones... luego hace unos días me pusieron otra dosis", informó Alison a sus seguidores. Este tratamiento requería varias visitas al hospital, pero Alison encontró una forma más conveniente de seguir con el protocolo. "Un paramédico puede venir a mi casa y es gratis. Es lo mejor que me ha pasado en la vida", dijo con alivio, pues así podía continuar con su tratamiento sin tener que enfrentar el estrés de la sala de urgencias.

