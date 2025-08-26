¡Taylor Swift se casa! La imagen de la increíble pedida de mano de Travis Kelce dan vuelta al mundo

Todo se confirmó mediante una fotografía que la artista compartió en sus redes sociales, y fue la mejor forma en que terminó con las especulaciones y el compromiso se ha hecho público en las últimas horas.

La artista compartió una fotografía en la que ella y Travis Kelce aparecen en un entorno floral. El mensaje que acompaña a la imagen es breve, pero con un toque de humor: "Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar".

El romance entre la superestrella de la música y el jugador de los Kansas City Chiefs lleva tiempo, su historia comenzó a ser visible en septiembre de 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez en un estadio de la NFL.

A partir de entonces, su relación no dejó de atraer miradas: Kelce ha sido un asistente frecuente en los conciertos de la gira Eras Tour, mientras que Swift acaparó cámaras al fundirse en un abrazo con el deportista durante la celebración de la Super Bowl, una escena que recorrió el mundo en cuestión de minutos.

El anuncio de su futura boda supone un nuevo capítulo para una relación que, en apenas dos años, se ha convertido en una de las más seguidas del panorama internacional.

