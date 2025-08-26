¡Increíble! Mira el asombroso momento en que un paracaidista atraviesa una nube de lluvia

Se trata del audaz salto que realiza un paracaidista, el cual se adentra en las nubes, y muestra un maravilloso espectáculo de la formación natural en el cielo, una nube con lluvia.

En los últimos años, los paracaidistas, han sorprendido a miles de personas grabando el momento en el que se lanzan de un avión y logran captar todo lo que observan en su descenso, desde la adrenalina que les produce el momento, hasta increíbles imágenes aéreas.

En esta ocasión, se muestra al paracaidista Eric Finat, quien le regaló al mundo un momento asombroso mientras descendía por los aires con su cámara y desde una perspectiva única al capturar cómo atravesó una nube desde su interior.

El increíble momento quedó inmortalizado en un video, en donde se observa cómo el deportista se aventura a través de la gruesa masa de vapor de agua suspendida en la atmósfera.

El video fascinó a los internautas, sobre todo porque no cuenta con música de fondo, y la imagen es acompañada del sonido real que se produce mientras atraviesa la nube.

Aunque el video fue grabado en 2023, se ha hecho viral nuevamente en redes sociales, debido a lo impactante de la imagen.

