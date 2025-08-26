Un video de Mary, una elefanta del zoológico de Berlín, se volvió un fenómeno en redes sociales, mostrando su sorprendente habilidad para bañarse sola usando una manguera. El clip, tierno y divertido, demuestra también la inteligencia, el aprendizaje y el uso de herramientas en estos majestuosos animales.

Los elefantes son conocidos por usar su trompa como una herramienta multiuso, pero Mary fue más allá. En el video, la elefanta toma la manguera, regula el chorro de agua y se ducha a su gusto. Este acto doméstico, que a simple vista parece sencillo, revela un complejo proceso de decisión, memoria y práctica.

Investigadores alemanes han aprovechado este momento viral para estudiar el comportamiento de los elefantes. Confirmando que estos animales son capaces de pensar con lógica, resolver problemas y aprender de sus experiencias. El caso de Mary es el ejemplo perfecto de su inteligencia, reporta Clarín con información de National Geographic.

Una lección de inteligencia animal

Mary no solo se baña, sino que demuestra una astucia impresionante. Elige la manguera que le resulta más cómoda, dirige el chorro de agua a las zonas que necesita y, cuando otro elefante se acerca, sabe cómo cerrar la llave del agua. En una escena aún más asombrosa, Anchali, un elefante más joven del mismo zoológico, descubrió un truco similar: doblar la manguera con la trompa para cortar el flujo de agua. Esta acción no fue un simple reflejo, sino un acto que repitió varias veces, ajustando la presión y dominando la técnica.

La elefanta que agarró una manguera y se baña sola. Foto: Captura de video

Lo que hay detrás de estas acciones es la percepción del entorno, la memoria y la estrategia social. El cerebro de estos animales evalúa, prueba y toma decisiones. No es magia, es una combinación de observación y experiencia.

El uso de herramientas y el bienestar animal

En la naturaleza, los elefantes usan su trompa para una variedad de tareas, como rociarse o mover ramas. Lo de la manguera es un ejemplo de cómo aplican esa habilidad a un objeto nuevo, demostrando un razonamiento práctico y una capacidad para resolver problemas.

Para la ciencia, episodios como este son cruciales. Observar cómo eligen y manipulan objetos, y cómo aprenden con la práctica, ayuda a entender su inteligencia y a mejorar su cuidado en cautiverio. Ofrecer objetos y desafíos que despierten su curiosidad contribuye a su bienestar. El video viral de Mary nos invita a ver a los elefantes con otros ojos, recordándonos que detrás de un "me gusta" hay una lección de ciencia y respeto por la vida animal.

Mira el video:

