Trabajó 27 años sin faltar un solo día y como premió recibió una mochila, una entrada de cine y un vaso

La historia de Kevin Ford se volvió viral luego de que su empleador decidiera premiarlo por su constancia y desempeño. Pero la vida le tenía preparada una sorpresa inesperada.
25/08/2025 20:54
Kevin Ford, es un cocinero de un restaurante de Nevada, Estados Unidos, que se hizo viral y saltó a la fama en 2022, cuando se viralizó el obsequio que recibió por su 27º aniversario en la cadena de comida rápida.
El empleador entregó como premio una mochila, una entrada de cine, un vaso, y una mezcla de dulces y chocolates.
Para los usuarios ese reconocimiento era algo no muy significativo, después de que Ford, no faltó ni un solo día al trabajo durante casi tres décadas. La recompensa por la dedicación fue calificada como insuficiente.
Sin embargo, su historia se transformó con los años en una gran oportunidad para Ford, quien decidió dar un giro a su vida profesional. Con la ayuda de una campaña organizada por su hija, Seryna, Ford y una organización se logró recaudar más de 400,000 dólares, dinero que ha utilizado para abrir un Food Truck.
El vehículo, que compró en China por $20,000, viene completamente equipado con un horno y una freidora, y está decorado con un logotipo que rinde homenaje a su historia viral, actualmente es dueño de su propio negocio.
