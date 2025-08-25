Video: ¡Atroz! Hombre ataca con machete a tres personas y las deja gravemente heridas

El terrible hecho se suscitó en un mercado mayorista en Hải Phòng, de Vietnam, donde un hombre armado con un machete atacó de manera aleatoria a varias personas que se encontraban en el lugar.

Según los reportes preliminares, las tres personas resultaron gravemente heridas, entre ellos había un hombre y dos mujeres, quienes fueron sorprendidas tras ser agredidas de manera violenta.

El hecho se suscitó en medio de la jornada laboral, el agresor ingresó al lugar directamente a atacar, y causó pánico entre los presentes. Otras personas que se encontraban afuera del lugar, señalaron que el sujeto ingresó al comercio muy molesto con el machete en la mano.

Por el momento se desconoce las causas que orillaron al sujeto a cometer la agresión, los heridos reciben atención médica especializada, tras ser trasladados a un nosocomio. La policía investiga el hecho, mientras busca capturar al atacante.

