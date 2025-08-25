TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Doble asesinato Cambio policial

11ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Atroz! Hombre ataca con machete a tres personas y las deja gravemente heridas

Un hombre armado con un machete atacó violentamente a varias personas que se encontraban dentro de un mercado.

Red Uno de Bolivia

25/08/2025 19:20

Foto: Captura de video
Vietnam

Escuchar esta nota

El terrible hecho se suscitó en un mercado mayorista en Hải Phòng, de Vietnam, donde un hombre armado con un machete atacó de manera aleatoria a varias personas que se encontraban en el lugar.

Según los reportes preliminares, las tres personas resultaron gravemente heridas, entre ellos había un hombre y dos mujeres, quienes fueron sorprendidas tras ser agredidas de manera violenta.

El hecho se suscitó en medio de la jornada laboral, el agresor ingresó al lugar directamente a atacar, y causó pánico entre los presentes. Otras personas que se encontraban afuera del lugar, señalaron que el sujeto ingresó al comercio muy molesto con el machete en la mano.

Por el momento se desconoce las causas que orillaron al sujeto a cometer la agresión, los heridos reciben atención médica especializada, tras ser trasladados a un nosocomio. La policía investiga el hecho, mientras busca capturar al atacante.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD