Video: ¡Terrible! Conductor atropelló a un grupo de jóvenes a la salida de una fiesta y se dio a la fuga

El terrible hecho se suscitó este domingo en Córdoba, Argentina, donde un grupo de jóvenes fueron embestidos violentamente por un vehículo a la salida de una fiesta.

El preciso momento del incidente fue captado por cámaras de seguridad, en las mismas se observa como el vehículo se lleva a las personas incluso en su parabrisas tras embestirlas. Previamente el conductor de un auto y un motociclista habían sostenido una discusión y se generaron momentos de tensión en el lugar.

Los amigos que se encontraban presentes intentaron frenar la pelea, por lo que todos salieron de la fiesta y se concentraron en la calle, el conductor del vehículo se habría marchado aparentemente, pero señalan que retornó y fue quien embistió a todos los implicados.

Al menos cuatro jóvenes resultaron heridos. Sin embargo, solo uno de ellos fue llevado al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero por múltiples traumatismos en la cara y la espalda.

El conductor que protagonizó el incidente se dio a la fuga y es buscado por la Policía de Argentina.

Vea el video:

