TEMAS DE HOY:
Hombre agredido robo auto Capturan a delincuentes

17ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención amantes de las miniaturas! Regalarán 200 sombreros de saó el día del lanzamiento de Alasitas

La feria de este año no solo se centrará en la magia de las miniaturas, sino que también destacará la cultura y las tradiciones cruceñas y bolivianas.

Milen Saavedra

26/08/2025 10:49

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La esperada Feria de Alasitas 2025 ya tiene fecha y lugar. La 53ª versión de esta tradición cultural y de fe abrirá sus puertas al público el 8 de septiembre en el Cambódromo, entre el 7º y 8º anillo. Sin embargo, la celebración comenzará antes con un evento de lanzamiento oficial el 1 de septiembre, donde se regalarán 200 sombreros de saó a los primeros asistentes.

El lanzamiento se llevará a cabo a las 17:00 en la plaza principal, como una antesala a la gran inauguración de la feria. Según el representante de los comerciantes, esta actividad busca promocionar la Alasitas y celebrar el bicentenario de Bolivia. "Vamos a regalar 200 sombreros de saó a las primeras personas que vengan, en conmemoración a los 200 años de Bolivia", explicó.

Un festejo lleno de tradición y cultura

La feria de este año no solo se centrará en la magia de las miniaturas, sino que también destacará la cultura y las tradiciones cruceñas y bolivianas. El representante de los artesanos señaló que habrá días dedicados a platos típicos, como el Día del Majao y el Día del Locro, además de competencias tradicionales como la del trompo y demostraciones del trapiche.

"Este año estamos con 2.500 artesanos, en diferentes rubros de artesanía y manualidades, juegos, comidas típicas y emprendedores en general", añadió.

La Feria de Alasitas 2025 se presenta como un espacio para que familias y amigos se reúnan y compartan la tradición, la cultura y la devoción, convirtiendo los sueños en miniatura en grandes esperanzas. La inauguración en el Cambódromo será a las 18:00 el domingo 8 de septiembre.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD