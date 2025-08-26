TEMAS DE HOY:
Destituyen a directora por encerrar a estudiantes que no pagaron Bs 15 en colegio del Plan Tres Mil

Según relataron, incluso tuvieron que llamar a sus padres para que enviaran comprobantes de pago, caso contrario no se les permitía regresar a clases.

Charles Muñoz Flores

26/08/2025 9:45

Destituyen a directora por encerrar a alumnos por no pagar mensualidad. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Denuncias de padres de familia provocó la destitución inmediata de la directora de una unidad educativa del Plan Tres Mil, luego de que se confirmara que varios estudiantes fueron encerrados en un aula por no haber pagado la mensualidad de Bs 15.

Los testimonios de los alumnos revelan que fueron retirados de sus cursos y obligados a permanecer en un ambiente separado durante todo un periodo. Según relataron, incluso tuvieron que llamar a sus padres para que enviaran comprobantes de pago, caso contrario no se les permitía regresar a clases.

“Nos metieron a un curso en donde estuvimos todo un periodo, perjudicándonos en nuestras materias”, declaró uno de los estudiantes afectados. Agregó: “La regenta nos retuvo afuera en el frío y después nos llevaron a un aula para que hagamos tareas, pero no nos dejaban pasar clases hasta que paguemos”.

De acuerdo con los padres, la pensión escolar inicialmente era de Bs 100, pero en los últimos meses se redujo a 15 bolivianos, bajo el argumento de que ese dinero servía para pagar a profesores que no cuentan con ítems del Estado.

La denuncia generó indignación en la comunidad educativa y movilizó a las autoridades distritales, quienes confirmaron la destitución de la directora.

 

