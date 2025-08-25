Aprehenden al dueño del vehículo donde acribillaron a Harold y Leonardo

El caso del violento asesinato de Harold Méndez Erlweing (41) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47), acribillados con más de 100 disparos la noche del jueves en la avenida Cristo Redentor y cuarto anillo, registró un nuevo capítulo este lunes.

El propietario del vehículo en el que se trasladaban las víctimas, identificado como R.F.M.Ch., se presentó voluntariamente en la Fiscalía y quedó en calidad de aprehendido, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Las pesquisas buscan establecer si R.F.M.Ch., tiene algún grado de participación en este hecho de sangre o si su motorizado fue utilizado sin su conocimiento. La Fiscalía y la Felcc trabajan en la reconstrucción de los hechos, considerando que el mismo vehículo también habría estado involucrado en el secuestro ocurrido el 29 de julio en el barrio Las Palmas.

Por otra parte, el viernes, la Policía halló el motorizado en el que se presume actuaron los sicarios, abandonado en medio de la maleza cerca del estadio Édgar Peña, en la zona norte de Santa Cruz. Dentro del motorizado se encontró un arma de fuego, la cual fue trasladada a dependencias de la Felcc para su análisis pericial.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que tanto Méndez como Vaca Díez tenían un extenso prontuario delictivo, que incluía denuncias por estafas, tráfico de drogas, falsificación de documentos e incluso acusaciones de asesinato.

Mientras tanto, el aprehendido R.F.M.Ch., será puesto a disposición de las autoridades correspondientes en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica.

