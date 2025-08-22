Autopsia revela: Harold Méndez recibió 50 impactos de bala y Leonardo Vaca Díez 40

El Instituto de Investigación Forense (IDIF) confirmó que Harold Méndez Erlwein, de 42 años, y Leonardo Vaca Díez Gentile, de 47, fallecieron tras recibir más de 80 impactos de proyectiles de arma de fuego en la zona norte de la capital cruceña.

El informe médico legal detalla que Méndez presentaba 50 heridas de bala y Vaca Díez 40, ambas con lesiones mortales en el cráneo y órganos vitales. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gustavo Astilla, explicó que las causas de muerte se atribuyen a traumatismo encéfalo craneano, laceración de centros nerviosos superiores y shock hipovolémico.

Astilla también reveló que ambos fallecidos tenían antecedentes penales. Vaca Díez, con un historial por asesinato y tráfico de sustancias controladas, estuvo recluido en la cárcel de Palmasola entre 2020 y 2021. Además, registraba a su nombre al menos 20 motorizados y vínculos con Erick Roberto Baeza Achá, recientemente secuestrado.

En el caso de Méndez, su prontuario incluía estafa, violencia familiar y falsedad material e ideológica. Había sido recluido en Palmasola entre noviembre de 2024 y febrero de este año.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, atribuyó el hecho a un presunto ajuste de cuentas ligado al narcotráfico internacional.

“Es importante reconocer lo que acontece en Santa Cruz como un intento de organizaciones criminales que quieren ingresar a territorio boliviano, y es un tema que no vamos a permitir”, afirmó.

Ríos añadió que este tipo de crímenes responden a disputas entre redes de narcotráfico que buscan controlar rutas y operaciones en la región. “A nivel regional, grupos criminales europeos han establecido representaciones para controlar la cadena de valor del tráfico de drogas. Bolivia no será plataforma para esos intereses”, sostuvo.

Ante la magnitud del crimen, el Ministerio de Gobierno dispuso un operativo de búsqueda de los autores materiales, reforzando controles en aeropuertos, terminales y pasos fronterizos.

“Vamos a presentar resultados en el menor tiempo posible”, aseguró Ríos.

Mira la programación en Red Uno Play