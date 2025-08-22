TEMAS DE HOY:
Policial

Familiares retiran el cuerpo de uno de los acribillados de la morgue

Según reportes policiales, ambos hombres fueron víctimas de un ataque con múltiples impactos de arma de fuego mientras se desplazaban en una vagoneta, vehículo que, según investigaciones preliminares, habría sido utilizado días antes en el secuestro de Erick Baeza.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 13:20

Familiares retiran el cuerpo de uno de los acribillados de la morgue. FOTO: NTV/RED UNO.

Pasadas las 12:30 de este viernes, familiares de Leonardo Vaca Díez Gentile y Harold Méndez que acudieron a primeras horas de esta jornada a la morgue judicial de la Pampa de la Isla para realizar los trámites correspondientes y retirar los cuerpos de las víctimas de un ataque acribillado ocurrido en la zona norte de la ciudad.

A su llegada, los familiares evitaron pronunciarse ante los medios de comunicación, respetando su dolor y manteniendo un perfil bajo ante la tragedia.

Según reportes policiales, ambos hombres fueron víctimas de un ataque con múltiples impactos de arma de fuego mientras se desplazaban en una vagoneta, vehículo que, según investigaciones preliminares, habría sido utilizado días antes en el secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, desaparecido desde el 29 de julio.

Los exámenes médico-forenses confirmaron la muerte violenta de ambos hombres, cuyos cuerpos presentan varios impactos de bala. Tras los procedimientos legales y la firma del representante del Ministerio Público, los cuerpos fueron liberados para su traslado a un salón velatorio y su posterior sepultura cristiana.

El ataque generó alarma en la zona norte de Santa Cruz, ya que los cuerpos fueron hallados cerca del vehículo, el cual presentaba decenas de perforaciones de bala, evidencia del nivel de violencia del incidente. La investigación continúa a cargo del Ministerio Público, que busca esclarecer las circunstancias y posibles vínculos con otros hechos delictivos recientes en la capital cruceña.

