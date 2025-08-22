TEMAS DE HOY:
Policial

Secuestran dos motorizados tras allanamiento en departamento de Leonardo Vaca Díez

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las motivaciones y posibles implicados en este doble homicidio.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 14:32

Dos vehículos secuestrados tras allanamiento en caso de acribillados. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Policía realizó un allanamiento en un edificio de la zona de Equipetrol, donde residía Leonardo Vaca Díez, en el marco de la investigación por el doble asesinato ocurrido el jueves por la noche. Durante la intervención, las fuerzas del orden retiraron dos motorizados: una motocicleta y un vehículo de cuatro ruedas.

Según información oficial, la noche del jueves Vaca se encontraba junto a Harold Méndez a bordo de una vagoneta de lujo, vehículo que habría sido utilizado previamente en el secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, desaparecido desde el 29 de julio. Ambos fueron emboscados y acribillados en circunstancias que aún se investigan.

El cuerpo de Leonardo Vaca fue hallado a pocos metros del motorizado, que presentaba decenas de impactos de bala. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las motivaciones y posibles implicados en este doble homicidio.

Noticia en desarrollo... 

