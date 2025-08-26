Defensa de Roberto Mariaca aclara que no conocía a los acribillados y solo firmó minuta de transferencia

El abogado Samuel Durán, representante legal de Roberto Fernando Mariaca, salió al frente para deslindar a su defendido de cualquier vínculo con el asesinato de Harold Méndez Erlweing (41) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47), acribillados con más de un centenar de disparos la noche del pasado jueves en la avenida Cristo Redentor y cuarto anillo.

Durán explicó que el único nexo de Mariaca con el motorizado —donde se perpetró el crimen— fue la firma de la minuta de transferencia. “El señor Roberto Fernando lo único que hizo fue firmar la minuta. No conocía al secuestrado, tampoco a los fallecidos, y mucho menos a los propietarios del vehículo”, subrayó en entrevista con El Mañanero.

El jurista señaló que el auto salió de una autoventa en septiembre del año pasado y fue entregado a un amigo de Mariaca, sin que este tuviera nunca posesión del mismo.

“Los verdaderos dueños nunca firmaron el traspaso ante notaría, por eso el motorizado aún figuraba a su nombre”, añadió.

Pese a estas aclaraciones, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Mariaca, quien se presentó voluntariamente a declarar.

“Creemos que hubo precipitación. Lo correcto en un proceso es que se permita a la persona investigada presentar su descargo, demostrar su inocencia y defenderse”, manifestó Durán.

La defensa informó que en audiencia solicitarán la libertad pura y simple de su cliente, argumentando que no existe ningún elemento que lo vincule de manera dolosa con los hechos. “Lo que corresponde es limpiar su nombre. Mariaca no tiene ninguna relación con este crimen”, concluyó el abogado.

