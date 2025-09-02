¿Mafia de Los Balcanes en Bolivia? Experto alerta sobre indicios y cómo actúan

Bolivia vuelve a estar en la agenda de la seguridad internacional tras recientes reportes que señalan la posible incursión de la mafia de los Balcanes en el país. Medios europeos han advertido sobre una “guerra interna” entre facciones de esta organización criminal, vinculada a asesinatos y secuestros en la región, lo que abre la interrogante: ¿ya opera este grupo en territorio boliviano?

El coronel en retiro y experto en seguridad, Rubén Barrientos, recordó que los primeros indicios no son recientes. “En 2014 se detectó la presencia de Goran Popovic, un ciudadano de origen balcánico asesinado en Bolivia. Más recientemente, tres personas —dos de ellas serbias— fueron victimizadas en hechos violentos que aún están bajo investigación. A esto se suma la aprehensión en Paraguay de un supuesto líder de esta mafia”, explicó.

Según Barrientos, la organización criminal balcánica es conocida en Europa y Sudamérica por su versatilidad en actividades ilícitas: narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas.

“Las últimas víctimas y secuestros en la región muestran conexiones claras con el narcotráfico, especialmente en países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde operan estas redes”, señaló.

No obstante, el especialista fue cauto al afirmar que todavía no hay pruebas concluyentes de una base operativa en Bolivia. “No puedo decir que la mafia esté instalada en el país, pero los antecedentes obligan a repensar, analizar e informarse mejor”, agregó.

El riesgo para Bolivia radica en convertirse en un territorio de disputa entre organizaciones internacionales, algo que ya preocupa a cuerpos de inteligencia. Para prevenirlo, Barrientos subrayó la necesidad de un control más riguroso sobre los extranjeros vinculados a ilícitos, así como un mayor intercambio de información con Interpol y Europol.

“No conocemos aún los antecedentes de las personas fallecidas, pero se presupone que podrían tener vínculos con mafias o grupos con entrenamiento militar. Esto exige acciones inmediatas del Estado”, advirtió.

