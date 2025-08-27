En el Juzgado del Plan Tres Mil se instaló la audiencia de medidas cautelares contra Roberto Mariaca, señalado por la Fiscalía como presunto cómplice en el asesinato de Harold Méndez Erlwein, de 42 años, y Leonardo Vaca Díez Gentile, de 47, quienes fueron acribillados con más de 80 disparos el pasado jueves en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal a cargo del caso sostuvo que el vehículo donde fueron hallados los cuerpos figura a nombre de Mariaca, razón por la cual se solicitará su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

No obstante, la defensa del acusado rechaza categóricamente cualquier vínculo con el crimen. El abogado Samuel Durán, representante legal de Mariaca, afirmó que su cliente jamás tuvo relación con las víctimas ni con los responsables del hecho. Según su versión, el único nexo con el motorizado utilizado en el asesinato fue la firma de una minuta de transferencia.

“El señor Roberto Fernando lo único que hizo fue firmar la minuta. No conocía al secuestrado, tampoco a los fallecidos, y mucho menos a los propietarios del vehículo”, declaró Durán en entrevista con El Mañanero. El jurista explicó que el auto había salido de una autoventa en septiembre del año pasado y fue entregado a un tercero, sin que Mariaca hubiera tomado posesión de él.

El abogado agregó que los verdaderos dueños nunca formalizaron el traspaso en una notaría, razón por la cual el motorizado seguía registrado a nombre de su defendido.

La audiencia busca establecer si existen suficientes indicios para que Mariaca guarde detención preventiva mientras la Fiscalía continúa con la investigación del crimen.

