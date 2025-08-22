¿Quién era Leonardo Vaca Díez? El perfil criminal del reincidente acribillado en Santa Cruz

La noche del jueves, las ráfagas de disparos que estremecieron la avenida Cristo Redentor, entre cuarto y quinto anillo, pusieron fin a la vida de Leonardo Vaca Díez Gentile, un hombre cuyo nombre estuvo vinculado durante casi dos décadas a homicidios, secuestros y hechos de sangre en Santa Cruz.

Vaca, se convirtió en uno de los rostros más conocidos del prontuario criminal cruceño. Su historial inició en 2007, cuando fue enviado por primera vez a la cárcel de Palmasola, acusado de homicidio. En 2011 volvió a prisión por el secuestro de un miembro de la familia Von Borries, un caso que generó fuerte repercusión mediática.

En 2014 su nombre volvió a ocupar titulares al ser procesado por el asesinato del ciudadano croata Goran Popovic, crimen que evidenció la participación de extranjeros y nacionales en redes delictivas de alto impacto. Su cuarta reclusión llegó en 2020, esta vez por la planificación del asesinato de Lorgio Saucedo Jiménez.

Lo llamativo, y hoy cuestionado, es que a pesar de los delitos graves y de ser considerado un delincuente reincidente, la justicia le otorgó la libertad bajo una fianza de apenas 10.000 bolivianos. Esa decisión judicial permitió que volviera a las calles y, finalmente, a una muerte violenta.

El jueves por la noche, Leonardo Vaca circulaba junto a Harold Méndez a bordo de una vagoneta Lexus de lujo —vehículo que, según la Policía, había sido utilizado en el secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, desaparecido desde el 29 de julio—. Ambos fueron emboscados y acribillados. El cuerpo de Vaca fue encontrado a pocos metros del motorizado, que terminó perforado por decenas de balas.

