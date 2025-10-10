TEMAS DE HOY:
Policial

“Ya nos estamos preocupando”: vecinos denuncian presunto criadero clandestino de gallos de pelea

Desde hace más de dos meses se realizan peleas de gallos dentro de una vivienda del sur de Cochabamba. Pofoma y Zoonosis llegaron al lugar, donde hallaron decenas de aves enjauladas, aunque los dueños no se encontraban presentes.

Ligia Portillo

10/10/2025 9:13

“Ya nos estamos preocupando”: vecinos denuncian presunto criadero clandestino de gallos de pelea. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos de la zona de Villa Busch, al sur de Cochabamba, denunciaron la existencia de un presunto criadero clandestino de gallos de pelea que funcionaba dentro de un domicilio particular. En videos registrados por los propios residentes, se observa cómo se realizaban enfrentamientos entre los animales al interior del inmueble.

Según relataron los vecinos, la actividad se desarrollaba desde hace al menos dos meses. Al principio, pensaron que se trataba de una crianza doméstica, pero con el tiempo notaron comportamientos inusuales.

“Al principio creímos que solo tenían gallinas y pollitos, pero después vimos que comenzaron a enjaularlos. Un fin de semana escuchamos ruidos y vimos que habían construido un círculo donde los hacían pelear. Desde entonces nos preocupa, cada vez traen más gallos”, contó una de las testigos.

Ante la denuncia, personal de Pofoma (Policía Forestal y de Medio Ambiente) y de Zoonosis se trasladó hasta el lugar. Sin embargo, al llegar, encontraron las puertas del domicilio cerradas y no ubicaron a los propietarios. Desde el exterior, se pudo constatar la presencia de jaulas con varios gallos, algunos de ellos sueltos en el patio.

El responsable de Pofoma confirmó que el caso está siendo investigado: “Tenemos una denuncia sobre la existencia de un criadero de gallos en el lugar. Nos hemos apersonado con personal de Zoonosis para verificar la situación, pero no obtuvimos respuesta del dueño. Según los vecinos, esta persona solo viene los fines de semana o deja alimento durante la semana y se retira”, indicó el funcionario.

Las autoridades evalúan acciones legales por maltrato animal y prácticas ilegales de peleas de gallos, mientras los vecinos piden una intervención inmediata para evitar que la actividad continúe en el vecindario.

 

