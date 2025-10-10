"Tenemos miedo de salir": vecinos exigen patrullaje tras intento de robo a estudiantes

Dos estudiantes fueron víctimas de un intento de robo con arma blanca cuando salían de su colegio, en el barrio Nuevo El Palmar, zona Los Lotes. El hecho ha generado preocupación entre los vecinos, quienes denuncian el aumento de la inseguridad y la falta de patrullaje policial en el sector.

“Es lamentable que todos los días nuestros estudiantes, nuestros abuelitos, las damas que vienen volviendo a sus trabajos, son víctimas de los atracos”, expresó Esteban Hillman, presidente del barrio San Francisco Sur del distrito 12.

Hillman explicó que los estudiantes regresaban a casa cuando fueron interceptados por antisociales que los esperaban en zonas con poca iluminación.

“Se aprovechan estos antisociales de esperarlos, de ubicarlos, tal vez, en las calles donde hay menos iluminación. Entonces ahí ellos los esperan y los atracan. Les quitan sus celulares y lo peligroso es que tienen armas. No sabemos si son armas de fuego o armas blancas, pero siempre manejan armas, los amedrentan y les quitan sus pertenencias”, señaló.

Ante esta situación, Hillman hizo un llamado a los vecinos a organizarse para conformar cuadrillas ciudadanas que ayuden a combatir la inseguridad.

“Llamamos a todos los voluntarios que puedan comunicarse con los dirigentes de cada barrio acá en el distrito 12, para poder organizar estas cuadrillas ciudadanas y poder agarrar a estos antisociales. Los vecinos tienen miedo, una persona que es atracada queda en shock”.

Los vecinos exigen mayor presencia policial, patrullajes frecuentes y mejor iluminación en las calles más vulnerables del distrito 12.

