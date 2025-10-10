TEMAS DE HOY:
Se levanta bloqueo en Abapó y se normaliza el tránsito hacia el sur del país

El desbloqueo se logró tras un acuerdo entre autoridades indígenas y la Gobernación, donde se comprometieron a tratar temas de salud, educación, regalías y servicios básicos. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/10/2025 20:26

Foto: Radio Actualidad
Santa Cruz, Bolivia

El director de Tránsito de la Terminal de Buses en Santa Cruz confirmó que desde las 18:00 de este jueves se levantaron los dos puntos de bloqueo que afectaban la circulación hacia el sur del país.

Los puntos en conflicto estaban ubicados en el cruce Charagua-Camiri y la localidad de Mora, en Abapó. La medida fue suspendida tras un acuerdo entre autoridades indígenas y representantes de la Gobernación, en una mesa de diálogo impulsada por el Consejo de Capitanes Guaraníes de Santa Cruz.

Gracias al consenso, se habilitó de inmediato el paso de vehículos hacia Yacuiba, Argentina y Paraguay, restableciendo el servicio en la terminal de buses, donde cientos de pasajeros habían quedado varados durante los días de protesta.

 

Temas acordados en el diálogo

El acuerdo alcanzado incluye el compromiso de trabajar de manera conjunta en temas estructurales que preocupan a las comunidades guaraníes, entre ellos:

  • Desayuno escolar (gestiones 2024–2025)

  • Salud y educación

  • Regalías y recursos

  • Mantenimiento de caminos

  • Acceso a energía eléctrica y agua potable

  • Límites territoriales

 

