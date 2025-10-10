“Me quitó todo”: asaltan a trabajadora de un bar en la Av. Virgen de Luján

La trabajadora de un bar ubicado en la avenida Virgen de Luján fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este viernes.

La joven denunció que un antisocial ingresó al local, la amenazó con un cuchillo y se llevó dos mil bolivianos junto con su celular. Según el testimonio de la víctima, el delincuente fingió ser un cliente antes de atacarla.

“Entró simulando ser cliente y luego sacó un cuchillo para amenazarme y llevarse el dinero que tenía en la caja, que era para pagar el alquiler”, relató.

La joven describió al asaltante como un hombre vestido con chompa ploma, pantalón oscuro y zapatos blancos que se dio a la fuga abordo de una motocicleta.

A pesar de haber presentado la denuncia correspondiente, asegura que hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de las autoridades policiales.

La víctima, que perdió todos sus ingresos del mes, exige justicia y mayor seguridad para los negocios, especialmente en horarios nocturnos. “Los robos en la madrugada son constantes, y nadie hace nada”, aseguró.

Vecinos y comerciantes de la zona también expresan su preocupación por el aumento de la inseguridad y piden a las autoridades reforzar la vigilancia para evitar más hechos similares.

