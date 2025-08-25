¡Atención! ABC comunica corte de tráfico en la ruta Sucre – Poroma por instalación de alcantarillas

Este lunes la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Chuquisaca, emitió un comunicado en el que informa sobre el corte de tráfico vehicular en la ruta Sucre – Poroma

“La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Chuquisaca comunica a la población en general, así como a los operadores de transporte público y privado que, con el objetivo de ejecutar trabajos de instalación de alcantarillas metálicas, se realizará el corte total del tráfico vehicular en el tramo Sucre Poroma”, señala el comunicado.

El cierre específico de la carretera se dará en el sector K'atalla (progresiva 10+400), y se efectuará el día martes 26 de agosto de 2025, en el horario de 08:00 a 15:00 horas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes.

Mira la programación en Red Uno Play