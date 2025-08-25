TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Doble asesinato Cambio policial

11ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención! ABC comunica corte de tráfico en la ruta Sucre – Poroma por instalación de alcantarillas

A través de un comunicado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Chuquisaca, comunica a los operadores de transporte público y privado el cierre de vías.

Jhovana Cahuasa

25/08/2025 18:16

Foto: Referencial Redes Sociales.
Chuquisaca

Escuchar esta nota

Este lunes la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Chuquisaca, emitió un comunicado en el que informa sobre el corte de tráfico vehicular en la ruta Sucre – Poroma

“La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Chuquisaca comunica a la población en general, así como a los operadores de transporte público y privado que, con el objetivo de ejecutar trabajos de instalación de alcantarillas metálicas, se realizará el corte total del tráfico vehicular en el tramo Sucre Poroma”, señala el comunicado.

El cierre específico de la carretera se dará en el sector K'atalla (progresiva 10+400), y se efectuará el día martes 26 de agosto de 2025, en el horario de 08:00 a 15:00 horas.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD