(VIDEO): Dos choferes se agarraron a golpes en un micro frente a los pasajeros en Sucre

Un video se hizo viral en las últimas horas donde se observa como dos choferes discuten y posteriormente terminan agarrándose a golpes.

Las imágenes fueron captadas por un pasajero, los choferes se agredieron brutalmente en presencia de mujeres, niños y adultos mayores.

El bochornoso incidente se suscitó al interior de un micro en la ciudad de Sucre, el mismo estaba colmado de pasajeros.

En las imágenes viralizadas se puede apreciar como un hombre sube al micro y empieza a reclamarle al chofer, hubo insultos de por medio y posteriormente golpes.

Según la denuncia, los conductores pertenecerían a la línea L y 11, piden sanciones por el violento accionar.

Mira la programación en Red Uno Play