Autoconvocados instalan vigilia en Santa Cruz por la liberación de Luis Fernando Camacho

Luego de conocerse que este martes se retomará la audiencia de revisión de libertad para el gobernador electo Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, un grupo de personas autoconvocadas se movilizó hasta la Plaza 24 de Septiembre para realizar una vigilia.

Los manifestantes exigen la liberación de todos los considerados presos políticos, y anunciaron que permanecerán en el lugar hasta conocer el fallo.

“Esta es una protesta pacífica, pidiendo y exigiendo la inmediata liberación de Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de Santa Cruz”, expresó una de las participantes.

Expectativa por el retorno de la audiencia

La audiencia, correspondiente al caso Golpe I, fue suspendida anteriormente y retomará su curso este martes 26 de agosto a las 08:45, luego de un cuarto intermedio.

La situación genera expectativa en la población cruceña, que espera una resolución favorable para Camacho y Pumari.

Los autoconvocados afirmaron que mantendrán la vigilia en la plaza central hasta que se conozca una determinación judicial sobre la situación del gobernador.

