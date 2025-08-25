Cuarto intermedio en audiencia de Camacho y Pumari; se reinstala este martes a las 8:45 en La Paz

La audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, procesados en el caso denominado “Golpe de Estado I”, fue suspendida con cuarto intermedio hasta este martes 26 de agosto a las 8:45, debido a la presentación de un recurso de revisión de riesgos procesales.

Ambos fueron trasladados nuevamente a centros de detención: Camacho al penal de Chonchocoro y Pumari al de San Pedro, ambos ubicados en La Paz.

El abogado de Pumari, Diego Gutiérrez, explicó que la audiencia fue pausada porque el tribunal deberá pronunciarse sobre si persisten los riesgos procesales que justifican la detención preventiva de ambos.

“La audiencia se ha señalado para mañana a las 8:45, por lo que no existe dilación. Más bien, es una respuesta del tribunal para tener todos los elementos y emitir una resolución”, declaró Gutiérrez.

El jurista también recordó que Marco Pumari lleva 44 meses en detención preventiva, tiempo que considera excesivo bajo el principio de proporcionalidad.

La defensa espera que, a más tardar este martes al mediodía, el juez defina si se otorga o no la cesación a la detención preventiva tanto para Pumari como para el gobernador cruceño.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play