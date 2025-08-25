TEMAS DE HOY:
Política

“Son víctimas de un sistema corrupto”: Jaime Dunn pide liberar a presos políticos

Para el exprecandidato, la liberación de todos los presos políticos se convertiría en un primer paso para cambiar a la justicia en el país. 

Naira Menacho

25/08/2025 19:37

Foto: Internet.
Bolivia

Luego del fallo que determina juicio de responsabilidades para Jeanine Añez y el cuarto intermedio en la audiencia de revisión de medidas cautelares para Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el exprecandidato presidencial Jaime Dunn se pronunció en redes sociales pidiendo la libertad de todos los considerados presos y perseguidos políticos en Bolivia.

“Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, y todos los presos y perseguidos políticos de Bolivia son víctimas de un sistema injusto, perverso y corrupto”, escribió Dunn. Según afirmó, ese sistema “no solo oprime, sino que también corrompe y manipula la justicia, convirtiéndola en un arma política de persecución y castigo”.

Para Dunn, la liberación de los presos políticos sería el primer paso para una transformación profunda del sistema judicial boliviano.

“Es urgente desmontar este sistema que ha perpetuado esta injusticia y realizar una reforma profunda (…) que asegure libertad, independencia, transparencia y equidad”, señaló.

El exaspirante también pidió actuar contra los delitos comunes, señalando que “la justicia verdadera” solo llegará si se logra el arresto inmediato de criminales protegidos por el sistema.

“Nunca debe existir impunidad para los culpables ni persecución para los inocentes”, expresó. 

