Añez será procesada en juicio de responsabilidades por el caso Senkata, determina juzgado

Al concluir la audiencia, Jeanine Añez pidió la palabra y dijo: “Hoy se defendió la legalidad, se reivindicó la independencia judicial y se dio un paso hacia una Bolivia más justa y más libre”.

Hans Franco

25/08/2025 19:14

La Paz

En la audiencia de excepción de incompetencia del caso Senkata, el juez David Kasa determinó que la expresidenta Jeanine Añez sea procesada en juicio de responsabilidades. 

“Declara fundado la excepción de incompetencia propuesta por Jeanine Añez Chávez al que se han adherido los coacusados (…) Se dispone que se anula obrados hasta el vicio más antiguo que consiste hasta fojas 2 de obrados. Devuelva obrados ante el juzgado de origen. Remitir ante la fiscalía general del Estado a efectos de que el presente proceso se tramite conforme a la ley 044”, dijo el juez.

Además, se dispuso revisar las medidas cautelares impuestas a todos los acusados. Si las víctimas deciden continuar con el proceso, deberán apersonarse ante la Fiscalía General del Estado y presentar su proposición acusatoria.

El juez explicó que el fuero especial no implica impunidad, sino que busca encauzar el proceso conforme a la ley.

Al concluir la audiencia, Jeanine Añez pidió la palabra y expresó:

“Recordar que este día se defendió la legalidad, se reivindicó la independencia judicial y se dio un paso hacia una Bolivia más justa y más libre”.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a los tribunales regionales revisar la detención preventiva de la exmandataria, del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari.

 

 

 

 

 

