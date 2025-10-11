En Oruro, Rodrigo Paz saca más de 15% de ventaja sobre Tuto

La preferencia de intención de voto en el departamento orureño rumbo a la segunda vuelta, muestra una ventaja amplia a favor del candidato de PDC: Rodrigo Paz tiene una intención de voto de 44,7%, mientras que Jorge Tuto Quiroga tiene un 29,5%. Es decir, la diferencia es de 15,2%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 2,9%; nulo un 12,0%; y los indecisos son 10,8%. En total, son 25,7%, es decir, más de una cuarta parte de los consultados.

