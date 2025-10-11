En Potosí, Rodrigo se impone a Tuto con una ligera ventaja

La preferencia de intención de voto en el departamento potosino rumbo a la segunda vuelta es muy ajustado: Rodrigo Paz del PDC tiene un 41,2% de intención de voto, mientras que Jorge Tuto Quiroga tiene un 38,5%. Es decir, la diferencia es de apenas 2,7%.

Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 3,7%; nulo un 7,8%; y los indecisos son 9,0%. En total, suman 20,2%.

