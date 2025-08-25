La audiencia de revisión de medidas para el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, entró en un cuarto intermedio hasta este martes 26 de agosto.

Ambos, procesados en el marco del caso “Golpe de Estado I”, salieron del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz bajo fuerte resguardo policial y entre cánticos de apoyo por parte de simpatizantes que se hicieron presentes en el lugar.

Marco Antonio Pumari fue retirado rodeado de efectivos policiales equipados con escudos antimotines, y subido rápidamente a un vehículo oficial que lo trasladó nuevamente al recinto penitenciario de San Pedro.

Fotos: APG.

De igual manera, un grupo de Unidades Tácticas de la Policía procedió al retiro del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para su traslado al penal de Chonchocoro.

Fotos: APG.

Un centenar de efectivos policiales resguardó el lugar, donde decenas de personas se congregaron en las puertas del Tribunal con banderas cruceñas y bolivianas.

La audiencia se extendió por varias horas con el objetivo de presentar pruebas documentales relacionadas con el presunto exceso en los plazos de la detención preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Ambos deberán retornar este martes a las 08:45, hora para la cual fue reprogramada la audiencia tras el cuarto intermedio.

Mira la programación en Red Uno Play